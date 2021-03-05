Валерий Меладзе рассказал блогерам в баре о своих неудачных свиданиях

Москва, 5 марта. Известный певец и кумир миллионов Валерий Меладзе рассказал, что в молодости не пользовался популярностью у девушек и нередко получал отказы.

Меладзе принял участие в специальном праздничном выпуске YouTube-шоу «Бар в большом городе». В преддверии 8 Марта исполнитель обсудил с блогерами Татьяной Стариковой и Эльдаром Джараховым подробности личной жизни.

Беседа в шоу звезды КВН Ирины Чесноковой в какой-то момент свернула на тему свиданий. Меладзе честно признался, что девушки нередко ему отказывали, особенно в период учебы.

«Помню, мне очень нравилась одна девушка. Я долго не решался подойти и пригласить ее куда-то, но в итоге она мне все равно отказала. Тогда это было так тяжело принять, а теперь я даже не вспомню ее имени», — признался артист.

По мнению Меладзе, самое страшное, что может произойти на первом свидании — отсутствие общих тем для разговора, передает «Вечерняя Москва».

Теперь же у Меладзе целая «армия» преданных фанаток. 55-летний исполнитель собирает стадионы, а его фотографии красуются на подарочных сувенирах. Например, звезде тревел-шоу «Орел и решка» Насте Ивлеевой подарили подушку с изображением артиста.