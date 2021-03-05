Ученые из США описали простой способ научиться мечтать

Вашингтон, 5 марта. Эксперимент ученых из Соединенных Штатов доказал: многие люди испытывают трудности с тем, чтобы начать мечтать. Об этом рассказали специалисты из Университета Флориды.

Суть исследования заключалась в необходимости формулировки добровольцами осмысленной приятной мысли. Специалисты полагали, что таким образом люди получат положительный и полезный опыт. В итоге ученые получили противоречивые выводы. Выяснилось, что современным людям проще думать о повседневных делах, чем мечтать.

«Оказалось, что добровольцам было трудно мечтать. Некоторые люди вообще не знали, что они могут просто наслаждаться собственными мыслями и, что называется, витать в облаках», — передает слова американских исследователей Planet Today.

Научиться мечтать просто, рассказали исследователи. Первое, что нужно сделать, это найти вещь, о которой нравится думать для удовольствия. Основное правило — мысли должны приносить удовольствие. Затем важно подобрать время для мечтаний, объяснили ученые.

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