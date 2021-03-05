Компания Honda представила автомобиль с функцией автопилота

Токио, 5 марта. Японская компания Honda первой в мире начала продажи автомобилей с функцией автопилота 3-го уровня. Встроенная система отвечает всем нормам безопасности движения.

Первой моделью, представленной на рынке, будет седан премиум-класса Honda Legend. Продажи начнутся с сегодняшнего дня, стоимость такого автомобиля будет составлять 102,640 долларов. Седан обладает функцией Traffic and Pilot, отвечающей международным требованиям автоматизированного вождения третьего уровня.

Данная технология позволяет управлять транспортом, не используя рук. Машина без участия водителя удерживается в полосе движения, определяя следующий впереди идущий автомобиль. Это позволяет своевременно сбавлять скорость, не допуская создания аварийных ситуаций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что автоэксперты объяснили решение Honda уйти с российского рынка.