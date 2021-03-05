Неизвестная женщина угрожает экс-супруге Серова обнародовать о ней «всю правду»

Москва, 5 марта. Бывшая жена певца и музыканта Александра Серова пожаловалась на травлю и угрозы, которые поступают ей от неизвестной женщины в Сети.

Елена Стебенева рассказала о происках неизвестной женщины, которая угрожает раскрыть всем «правду» о ее личной жизни. Под каждой публикацией экс-супруги Серова в Instagram пользовательница оставляет нелицеприятные комментарии и называет хозяйку аккаунта «конченной негодяйкой».

«Дорогие друзья! В последнее время я получаю от многих из вас сообщения о том, что некая, не очень адекватная, дама присылает вам ссылку на свой блог, где рассказывает обо мне «правду». Дошло уже до того, что она отправляет это друзьям моей дочери», — обратилась Стебенева к подписчикам в Stories.

По ее мнению, неизвестная делает это не ради пиара и даже не в стремлении заработать деньги. Бывшая жена музыканта уверена, что женщина, ежедневно присылающая ей угрозы, «явно больна». В жизни этой пользовательницы нет ничего кроме агрессии и негативных эмоций, предполагает Стебенева.

Она объяснила, что не намерена выяснять личность обидчицы, и даже не хотела обнародовать всю ситуацию, однако постоянные письма и преследование не оставили ей выбора. Экс-супруга Серова допускает, что может обратиться в полицию, если угрозы не прекратятся.

Травля в Сети является очень распространенной ситуацией. Недавно жена футболиста Павла Мамаева обвинила супруга в измене и опубликовала снимок предполагаемой любовницы, испанки Ирен. На девушку тут же посыпались гневные комментарии, из-за которых она собралась подавать в суд на супругу спортсмена.