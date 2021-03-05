История и энергия сделают Петербург популярной свадебной столицей

Петербургу как ни одному другому городу на планете подходит звание свадебной столицы. Решение петербургских властей разрешить всем молодоженам России регистрировать брак в Петербурге возродит традиции русской свадьбы, заявила в комментарии ФАН организатор мероприятий Анастасия Чильникина.

Комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития свадебного туризма. На сайте правительства Петербурга появятся специальные программы, с помощью которых все россияне и иностранцы смогут организовать свадьбу в Петербурге.

«Сделать Петербург свадебной столицей — здравая мысль, потому что энергия и история города как нельзя лучше подходят для этого мероприятия», — считает организатор.

По словам Чильникиной, город поможет возродить традиции празднования свадьбы.

«Петербург одновременно подходит как для исконно русских свадеб с обрядами, традициями — изюминками, которых так не хватает сейчас нашим свадьбам, так и европейским форматам. Это привлечет молодоженов, поднимет интерес к русской культуре не только у иностранных пар, но и русским парам поможет вспомнить традиции и больше ориентироваться не на европейский формат свадеб, а на русский. На мой взгляд, Санкт-Петербург будет этому способствовать», — добавила собеседница ФАН.

Ранее ФАН выяснил, готовы ли дворцы бракосочетаний Петербурга к наплыву иногородних брачующихся.