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Оксана Пушкина восхитилась новым поколением россиянок за их семейный принцип

Оксана Пушкина восхитилась новым поколением россиянок за их семейный принцип

Новое поколение россиянок объединяет желание выбирать свою судьбу, чтобы потом создать счастливую семью на принципах равенства. Об этом ФАН заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Меня искренне восхищает новое поколение россиянок — девушки, которым сейчас 20-30 лет. Они по-разному выглядят: высокие и низкие, полные и худые. Но все они замечательные и прекрасные, потому что свободны и обладают чувством собственного достоинства, — отметила Пушкина. — Их объединяет желание строить свою личность, выбирать свою судьбу, чтобы потом создать счастливую современную семью на принципах равенства и партнерства».

По мнению политика, современная экономика требует от супругов взаимозаменяемости: если муж по какой-то причине лишился работы, жена должна иметь возможность его поддержать, и наоборот. Равноправие в семье способствует воспитанию психологически здоровых детей в атмосфере полной эмпатии и доверия, где нет места ненависти и страху, убеждена законодатель.

Депутат рассказала, что ее родители всегда говорили: уныние — это грех. Эта фраза стала для Оксаны Пушкиной главным правилом в жизни. Она пожелала читательницам ФАН не унывать в сложных ситуациях и верить в себя.

«Будьте требовательными к себе и великодушны к другим. Изобретайте и не бойтесь рисковать. Созидайте! Пусть любопытство станет вашим компасом в нескучную и увлекательную жизнь, — сказала она. – Помните, что судьба не предопределена и из любой ситуации можно найти выход. Все возможно, если есть воля принимать решения и умение нести за них ответственность».

Ранее Оксана Пушкина в эксклюзивном интервью объяснила ФАН, почему считает себя феминисткой.

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