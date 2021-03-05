Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы в Рединге. ФАН-ТВ

Новое граффити Бэнкси появилось на стене тюрьмы в Рединге. В своем Instagram-аккаунте известный уличный художник опубликовал видео, в котором показаны все этапы создания работы: от задумки и сбора необходимых инструментов до завершения шедевра.

На кадрах видно, что художник использовал трафареты, аэрозольные краски, воду и валик. Работал Бэнкси ночью, освещая свой «холст» фонарем. В результате получилось необычное граффити под названием «Побег». На картине арестант в полосатой робе спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней. Кусок ткани заправлен в печатную машинку внизу.

Кадры видео создания «Побега» смонтированы с использованием кадров из передачи «Радость живописи» Боба Росса — популярного американского живописца. Ролик создан таким образом, что создается впечатление, будто Росс комментирует каждое движение Бэнкси.

Бэнкси приобрел известность благодаря своим работам, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, войны, политики. Обо всем этом он рассуждает со свойственным британцу чувством юмора. Так, в декабре прошлого года внимание почитателей творчества художника привлекло граффити художника под названием «А-а-апчхи!». На стене — пожилая женщина, которая так сильно чихает, что изо рта вылетает вставная челюсть, а из руки падают сумка и трость. Дом с этим рисунком находится в начале улицы с крутым подъемом, в результате создается впечатление, будто из-за чиха женщины покосились соседние дома. Это граффити меньше, чем за сутки собрало два миллиона лайков.