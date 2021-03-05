Телеведущий Норкин раскритиковал капризы коллеги в вопросе отдыха

Москва, 5 марта. Усовершенствование инфраструктуры исправит ситуацию с внутренним туризмом в лучшую сторону. Об этом заявил телеведущий Андрей Норкин в программе «Место встречи».

Норкин поспорил с Иваном Трушкиным о разнице внутреннего и зарубежного туризма. Во время эфира коллеги поговорили об отдыхе в России, и Трушкин сказал, что в 2020 году удачно съездил на Дальний Восток, но повторять этот опыт не желает.

«А тебе что важнее — красоту увидеть впервые в жизни, или что-то там еще? Принцесса на горошине, познакомьтесь», – сказал Норкин, когда его коллега пожаловался на инфраструктуру.

Андрей Норкин предоставил ряд аргументов в ответ на «капризы» Трушкина в вопросе отдыха. Он объяснил, что усовершенствование инфраструктуры способно исправить ситуацию с туризмом в лучшую сторону, однако это займет некоторое время.

Телеведущий не впервые заступается за родную страну. Ранее он выгнал гостей из студии за сравнение России с собакой. Гости программы поспорили из-за санкций, а когда конфликт между оппонентами достиг накала, Норкин выгнал участников из студии, сообщало Федеральное агентство новостей.