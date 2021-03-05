Российские дипломаты помогут семье Зайберт получить загранпаспорта

Берлин, 5 марта. Консульский отдел российского посольства в ФРГ запустил механизм по изготовлению и выдаче документов членам семьи Зайберт, у которых в Германии незаконно отобрали детей.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) Юлия Зайберт, мать изъятых детей, рассказала, что речь идет об изготовлении заграничного паспорта.

«В связи с обращением приглашаем вас посетить консульский отдел посольства с целью получения нового заграничного паспорта. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и подлежащий замене заграничный паспорт», — сказано в сообщении дипломатов РФ.

Скандальная история вокруг русской семьи Зайберт прогремела на весь мир. Социальные работники Германии и сотрудники правоохранительных органов изъяли у них трех несовершеннолетних детей. Родители уверены, что причиной случившемуся стал недобросовестный донос со стороны соседей.

Федеральное агентство новостей сообщало, что пикет в защиту изъятых у россиян детей в Германии состоялся в Москве.