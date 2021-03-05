Клиент всегда прав: Когда и зачем учредили Всемирный день защиты прав потребителей

Мы живем в обществе потребления. Ежедневно мы приобретаем те или иные товары или услуги и, конечно же, хотим, чтобы наши покупки отличались высоким качеством, будь то батон хлеба или установка межкомнатной двери. В честь тех людей, которые строго следят за соблюдением принятых стандартов и контролируют процесс производства и продажи, в 1983 году был учрежден Всемирный день защиты прав потребителей, празднование которого проходит традиционно 15 марта практически по всему миру, включая Россию.

Как появился праздник?

Первое празднование Всемирного дня защиты прав потребителей состоялось 15 марта 1983 года. Инициатором утверждения важного события выступила Генеральная Ассамблея ООН, выпустившая на своем очередном съезде важный документ, в котором отражались основные постулаты, лежащие в основе защиты прав потребителей.

Так в международном списке знаменательных дат стало на одно событие больше.

День был выбран неслучайно — дату приурочили к речи американского лидера Джона Кеннеди, произнесенной им в Конгрессе США в 1962 году. Это событие вполне может считаться историческим, поскольку именно тогда были провозглашены основные принципы, на которых базируются права потребителей, такие как право быть в безопасности, получать достоверные сведения, выбирать самостоятельно без чьего-либо давления.

Интересный факт! Каждый год Международная организация потребителей выбирает и провозглашает тематику мероприятия. В этом году темой стал как никогда актуальный вопрос катастрофического вреда, наносимого окружающей среде пластиком.

Проблема эта очень серьезна и носит международный характер. Защитить природу и человечество от пагубного воздействия пластиковых материалов возможно только сообща. Согласно произведенным расчетам, если своевременно не предпринять решительных действий, уже через 30 лет отходов в Мировом океане будет больше, чем обитателей!

Только вдумайтесь в эти ужасающие цифры: за один год от причин, вызванных попаданием в моря и океаны пластиковых отходов, жизни лишается до миллиона птиц и не менее ста тысяч животных!

Если вы спросите, причем здесь защита прав потребителей, ведь данная тематика больше соответствует, например, Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня, то мы ответим, что все вполне логично. Так, статья 7 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» гласит, что за потребителем закреплено право на то, что тот или иной продукт при его реализации, хранении, употреблении и утилизации должен быть безопасен в том числе и для экологии.

Кстати, в России защита прав потребителей как отдельная отрасль юриспруденции стала формироваться не так давно — в начале 90-х годов. Ранее вопросы взаимоотношений покупателя и продавца регулировались нормативными актами из различных сфер законодательства, причем базировалось оно преимущественно на отстаивании прав производителя и реализатора, но никак не покупателя, интересы которого попросту игнорировались.

Первый закон РФ «О защите прав потребителей» был подписан 7 февраля 1992 года, а в силу вступил ровно через два месяца после принятия.

Традиции праздника

Идея учреждения памятной даты быстро получила поддержку как в профессиональном сообществе, так и среди обычных граждан.

15 марта принято поздравлять и награждать особо отличившихся работников, стоящих на страже защиты прав потребителей. За заслуги в этой области их поощряют грамотами и дипломами, а также вручают памятные подарки.

В этот день проводятся многочисленные тематические мероприятия: пресс-конференции, круглые столы, знаковые деловые встречи, в ходе которых коллеги делятся опытом и предлагают новые идеи, направленные на защиту интересов покупателей.

Простым потребителям 15 марта следует обратить внимание на телепередачи, сюжеты и публикации в СМИ, посвященные способам защитить свои права, а также правилам выбора качественных товаров.

Если среди ваших близких, друзей или знакомых есть люди, трудящиеся в сфере защиты прав потребителей, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником, пожелав, чтобы все обращения производились исключительно с целью поблагодарить за усердную работу. Помимо добрых слов, можно порадовать виновника торжества небольшим презентом, например, красивой ручкой, хорошим ежедневником в кожаной обложке или корзиной с вкусностями.