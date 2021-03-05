Опасение расширения санкций вызвало снижение стоимости российских ОФЗ

Москва, 5 марта. США и Великобритания рассматривают введение дополнительных санкций против России. Сообщения СМИ вызвали снижение оценки национальных облигаций.

Возможное распространение американских санкций на российский госдолг повлияло на падение котировок рублевых гособлигаций. На сегодняшний день индекс RGBI, который отслеживает цену ОФЗ, падал на 0,6% — это происходит впервые за неделю.

Американское издание Bloomberg утверждает, что санкции могут затронуть российский госдолг. На этой неделе Евросоюз уже ввел персональные санкции в отношении нескольких чиновников, а администрация Джозефа Байдена лишь фактически расширила уже существующие ограничения.

В ноябре прошлого года Минфин уверял, что введение дополнительных санкций со стороны США остается маловероятным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Кремль разрабатывает стратегию по защите граждан от возможного давления со стороны других государств.