Алексей Игонин с помощью ФАН поздравил жену и дочку с 8 Марта

Известный российский футболист, а ныне политик Алексей Игонин обратился через ФАН к россиянкам с поздравлением с 8 Марта. Он пожелал всем женщинам услышать в этот день признание в любви, а также обратился через наше издание к своим самым близким людям — жене и дочери.

«Восьмое марта — прекрасный светлый весенний праздник, — сказал Игонин. — Мужчины редко говорят, как же сильно они любят и ценят своих любимых женщин. И я, яркий представитель таких мужчин, готовлюсь набраться решимости, чтобы еще раз признаться в любви своей жене и дочке!»

Экс-капитан «Зенита» поздравил всех читательниц Федерального агентства новостей и вообще всех россиянок.

«Желаю всем девушкам в этот день услышать признания в любви от своих любимых мужчин», — сказал в заключение Алексей Игонин.

Ранее российских женщин поздравили через наш сайт политики и деятели шоу-бизнеса, в том числе Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный, Станислав Садальский, Сергей Соседов и другие.

Об истории праздника 8 Марта и о самых лучших подарках для мамы, жены, дочери, любимой девушки читайте на сайте ФАН.