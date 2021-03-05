Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ

Нове-Место, 5 марта. Российские биатлонисты стали серебряными призерами мужской эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.

Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли второе место в мужской эстафете, которая прошла на трассе в чешском городе Нове-Место. Россияне уступили лишь команде Германии, преодолевшей 30-километровую дистанцию за 1 час 12 минут 28,1 секунды.

Бронзовые медали мужской эстафетной гонки завоевали норвежские биатлонисты. Этап Кубка мира в Чехии проходит с 4 по 7 марта. Завтра в Нове-Место пройдут мужская и женская спринтерские гонки.