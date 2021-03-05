Бородина рассмешила фанатов неудачной интернет-покупкой

Москва, 5 марта. Телеведущая Ксения Бородина рассказала фанатам о небольшом конфузе, который произошел с ней из-за заказа в интернет-магазине. В новую юбку звезда смогла влезть только одной ногой.

Бородина опубликовала в Instagram коллаж из серии «ожидание-реальность». На левом снимке модель позирует в облегающей черной юбке, сверкающей на свету, а справа — сама телеведущая. Вот только она, в отличие от позирующей девушки, смогла натянуть предмет одежды лишь на одну ногу.

«А что вы знаете о неудачных интернет-покупках?» — подписала Бородина коллаж.

Развеселившиеся подписчики по достоинству оценили чувство юмора Бородиной. Фото звезды в странной юбке вызвало бурное обсуждение в социальной сети. Фанаты стали сыпать шутками и советами, что телеведущей стоит сделать с покупкой.

«Может, это на другую ногу?»; «Бородуль, у вас хоть на ногу налезла, у меня так платье только на запястье натянулось»; «Китайский сайт? Может, надо заварить, как лапшу быстрого приготовления?»; «Надо было две брать», — написали поклонники и добавили смеющиеся смайлы.

Бородина известна своей любовью к роскошным вещам. Недавно она похвасталась серьгами из малахита в форме клевера. Аксессуар бренда Van Cleef & Arpels стоит порядка 400 тысяч рублей.