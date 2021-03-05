Продюсер Загорский призвал установить мемориальную доску в честь Натальи Крачковской

Знаменитая российская актриса, звезда советского кинематографа Наталья Крачковская ушла из жизни ровно пять лет назад. Сегодня ее могила заброшена и завалена снегом — даже в пятилетие смерти никто из родственников не пришел на Троекуровском кладбище, рассказал ФАН продюсер и режиссер Андрей Загорский.

«Спустя пять лет после ухода из жизни Натальи Леонидовны великая артистка оказалась забытой и никому не нужной! Я единственный, кто последние годы ухаживает за ее могилой. Даже 3 марта 2021 года, в пятую годовщину ее смерти, никто не приехал к ней на Троекуровское кладбище. Могила представляла из себя огромный сугроб. Спасибо сотрудникам кладбища, которые любезно предоставили мне лопату», — удивляется продюсер.

Загорский рассказал, что познакомился с Натальей Леонидовной еще в 1990-е годы на фестивале. После этого режиссер работал с антрепризами, в которых Крачковская принимала участие. Однако настоящая дружба между ними завязалась на фоне любви к гжели.

«Она коллекционировала все, что связано с гжелью. Мы часто при встрече дарили друг другу разные расписанные гжелью предметы. Я неоднократно бывал у нее дома в гостях, в квартире за универмагом «Москва» на Ленинском проспекте. Она жила очень скромно и аскетично», — вспоминает собеседник ФАН.

Загорский напомнил, что еще при жизни Наталья Леонидовна подарила одну свою квартиру внуку Володе, а вторую, в которой жила до последних дней, — сыну Василию. Продюсер сообщил, что намерен провести пресс-конференцию на тему «Увековечить память. Всеми забытые артисты», на которой будет затронут и вопрос об установке мемориальной доски на доме, где жила Наталья Крачковская.