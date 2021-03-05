Перенесший инсульт Моисеев пофлиртовал с вдовой Иосифа Кобзона

Москва, 5 марта. Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, раскрыла правду о состоянии Бориса Моисеева после инсульта и рассказала о своих отношениях с артистом.

Моисеев 4 марта праздновал свой день рождения — ему исполнилось 67 лет. Праздник прошел дома у артиста в кругу самых близких друзей. Не смогла присутствовать на мероприятии Нелли Кобзон, которая тесно общается со звездой. Однако она поздравила своего друга по телефону.

Вот уже несколько лет вдова Кобзона не оставляет без внимания Моисеева, часто справляется о его здоровье и предлагает свою помощь. Именно она неоднократно развеивала слухи об ухудшающемся состоянии звезды. Нелли отмечает, что с певцом все в порядке, и он просто после болезни предпочитает вести уединенный образ жизни.

По ее словам, во время звонка у них с артистом состоялся довольно игривый разговор, а певец даже немного пофлиртовал с ней.

«Он был счастлив услышать меня, назвал куколкой. Я пригласила его в гости, Боря обещал приехать», — рассказала Нелли Кобзон «Собеседнику».

Но все-таки главным моментом торжества стал звонок Аллы Пугачевой. Примадонна, как и вдова Кобзона, следит, чтобы Борис Моисеев ни в чем не нуждался. Она несколько раз предлагала своему коллеге материальную помощь, однако он отказывался, уверяя, что ему хватает на жизнь государственных выплат.

Накануне праздника директор исполнителя Сергей Горох рассказывал, что праздничный стол будет похож на новогодний: на нем будет много мандаринов, оливье и фаршированные перцы, пишут «Дни.ру».

Фотографии со дня рождения певца опубликовали в Instagram его звездные гости.