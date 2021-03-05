Москва, 5 марта. Скрытые Нидерландами материалы дела о крушении самолета рейса MH17 могут показать настоящую картину случившегося, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Голландские журналисты издания RTL Nieuws ранее обнародовали статью, в которой уличили нидерландское правительство в сокрытии документов по делу о крушении самолета в Донбассе в 2014 году.

Юрий Антипов считает, что многие страны уже начинают сомневаться в реальности антироссийской версии Нидерландов о деле MH17. Люди видят, что расследование трагедии провели некорректно, нарушая практически все возможные нормативы. Запад и Амстердам просто скрывают улики и боятся, что все это выйдет на общее обозрение.



«Уже и в самой Голландии люди, оболваненные многолетней пропагандой, взялись за голову и задают вполне справедливые вопросы», — сказал технический эксперт.

Специалист добавил, что ситуация очень похожа на заснеженную гору, с которой сходит лавина. Сейчас все то, на чем строилась версия Нидерландов, начинает обнажаться. Те документы, которые Амстердам все годы скрывал от посторонних глаз, могут помочь выявить истинные причины случившегося с самолетом в 2014 году, пишет «НьюИнформ».

Федеральное агентство новостей сообщало, что Антипов одним аргументом про Грабово разрушил версию по MH17.