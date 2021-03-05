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Ливия

Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост премьер-министра Ливии

Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост премьер-министра Ливии

Триполи, 5 марта. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Во время беседы стороны обсудили ряд важных региональных проблем, включая политическое урегулирование кризиса в североафриканском государстве. Они также подробно разобрали дальнейшие шаги Правительства национального единства (ПНЕ).

«Меркель отметила позитивную роль на пути к разрешению сложившейся ситуации в Ливии, поддержав результаты Форума политического диалога в Женеве и Берлинской конференции», — говорится в заявлении премьера на официальном Twitter-аккаунте. 

В завершение телефонного разговора Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост главы переходного правительства.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Ливии сформировал новое правительство. Соответствующий список он направил на рассмотрение Палате представителей.

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