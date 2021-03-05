Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост премьер-министра Ливии

Триполи, 5 марта. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Во время беседы стороны обсудили ряд важных региональных проблем, включая политическое урегулирование кризиса в североафриканском государстве. Они также подробно разобрали дальнейшие шаги Правительства национального единства (ПНЕ).

«Меркель отметила позитивную роль на пути к разрешению сложившейся ситуации в Ливии, поддержав результаты Форума политического диалога в Женеве и Берлинской конференции», — говорится в заявлении премьера на официальном Twitter-аккаунте.

تلقيتُ صباح اليوم اتصالًا من المستشارة???????? "أنجيلا ميركل"، التي قامت مشكورة بتهنئتنا بمناسبة تكليفنا برئاسة الحكومة، كذلك ناقشنا باستفاضة مستجدات الوضع السياسي في ????????.

ل???????? دور إيجابي دائما تجاه ???????? من خلال قيادة موقف أوروبي موحد وكذلك دعم الحوار الليبي و تبني فكرة مؤتمر برلين. pic.twitter.com/YP8ZCdKKY3 — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 5, 2021

В завершение телефонного разговора Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост главы переходного правительства.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Ливии сформировал новое правительство. Соответствующий список он направил на рассмотрение Палате представителей.