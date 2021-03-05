Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост премьер-министра Ливии

Триполи, 5 марта. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Во время беседы стороны обсудили ряд важных региональных проблем, включая политическое урегулирование кризиса в североафриканском государстве. Они также подробно разобрали дальнейшие шаги Правительства национального единства (ПНЕ).
«Меркель отметила позитивную роль на пути к разрешению сложившейся ситуации в Ливии, поддержав результаты Форума политического диалога в Женеве и Берлинской конференции», — говорится в заявлении премьера на официальном Twitter-аккаунте.
تلقيتُ صباح اليوم اتصالًا من المستشارة???????? "أنجيلا ميركل"، التي قامت مشكورة بتهنئتنا بمناسبة تكليفنا برئاسة الحكومة، كذلك ناقشنا باستفاضة مستجدات الوضع السياسي في ????????.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 5, 2021
ل???????? دور إيجابي دائما تجاه ???????? من خلال قيادة موقف أوروبي موحد وكذلك دعم الحوار الليبي و تبني فكرة مؤتمر برلين. pic.twitter.com/YP8ZCdKKY3
В завершение телефонного разговора Меркель поздравила Дабибу с назначением на пост главы переходного правительства.
Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Ливии сформировал новое правительство. Соответствующий список он направил на рассмотрение Палате представителей.