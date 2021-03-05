Политолог Соловейчик объяснил, почему Короткову выгодна проверка связи с ИГИЛ

Проверка следственных органов информации о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) должна учитывать его прошлое, в том числе возможные махинации во время второй чеченской кампании, заявил политолог Владимир Соловейчик в комментарии ФАН.

Чеченское прошлое

Коротков участвовал во второй чеченской кампании в составе сводного отряда МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2000 году. Сослуживцы заподозрили его в поставках боеприпасов боевикам.

Террористы обстреляли военнослужащих патронами к автомату Калашникова калибром 5,45 мм, маркировка которых совпадала с той, что была на патронах, выданных сводному отряду Короткова.

Старшина МВД Владимир Яременко высказал подозрения в адрес Короткова. Об этом ФАН рассказал экс-сотрудник ФСБ, курирующий отряд Короткова, на условиях анонимности.

«Несколько человек из отряда просто стали игнорировать Короткова. Но дальше дело не пошло. Среди тех, кто считал, что Коротков мог продать «духам» (боевикам - прим. ФАН) патроны, был и Владимир Яременко. Он даже по пьяной лавочке предъявлял ему в открытую. Тогда Денис отвел его на несколько слов, и вроде конфликт угас», — вспомнил собеседник ФАН.

В следующую командировку в Чечню Яременко был убит боевиками во время налета. Нападение произошло среди бела дня в кафе и было хорошо спланировано.

«До сих пор непонятно, почему расстреляли именно его. Но каждый из нападавших выпустил по целой обойме во Владимира. И скрылись. Это не обычное убийство российских военнослужащих. Кто-то знал, что Володя будет там. И кто-то уговорил боевиков его убить. Просто так расстрела не было бы», — рассказали коллеги Яременко.

Заказчики убийства Яременко до сих пор не найдены. Через восемь лет Короткова выгнали из органов МВД. Однако под следствие он так и не попал.

Проверка покажет

Владимир Соловейчик напомнил, что на рубеже веков в России боевиков поддерживали влиятельные персоны и это не было ни для кого секретом.

«Вся эта система была заточена на то, чтобы людей, связанных с боевиками, покрывать и уводить от ответственности. В этом, а также во всепоглощающей коррупции причина того, что Первая чеченская война была проиграна и был подписан позорный Хасавюртовский мир. В этой ситуации неудивительно, что многие люди, которые находились под подозрением, вышли сухими из воды – это был общий тренд при Борисе Ельцине и тех, кто входил в его окружение – например, Борис Немцов», — отметил политолог.

Соловейчик призвал следователей заново проверить информацию о сотрудничестве Короткова с боевиками в Чечне. По словам эксперта, проверка поможет журналисту реабилитироваться, если он действительно невиновен.

«В этой ситуации совершенно очевидно, что те прежние материалы должны быть заново проверены и рассмотрены. Если речь идет о таких обоснованных подозрениях, то правоохранительным органам нужно еще раз пристально посмотреть, что там происходило на самом деле. Если он чист, они его официально реабилитируют. Если есть вопросы, то по этой теме будет разбирательство», — заключил политолог.

Подробнее о предполагаемых связях Короткова с боевиками — в материале ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.