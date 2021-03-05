Умиравшего от холода пса спасли в Челябинской области. ФАН-ТВ

Кинолог Максим Бикбаев обнаружил раненого пса на дороге, собака умирала от холода. Активист передал колли заводчице и ветеринарам. В клинике врачи провели осмотр и обнаружили множество ран и ссадин на теле животного — появились даже черви, голова была покрыта гематомами. Пес был обездвижен, не мог издавать звуков, а хвост уже начинал гнить.

«24 февраля я ехал по Нязепетровскому району и увидел собаку, которая лежала, свернувшись в клубок. Проезжая мимо, я заметил, что она подняла голову. Я вернулся к ней, вышел из машины. Собака была живая и очень замерзшая», — рассказал кинолог.

Через шесть дней жизни в новых условиях пес начал двигаться по квартире.

«Если бы не ветеринары, он бы был не жилец, потому что я бы его не смогла спасти. Он вообще был никакой, пасть даже не открывалась», — рассказывает заводчица Люция Мухаметханова.

Собака будет и дальше проходить медицинское обследование и останется жить у новой хозяйки.