Депутат Рады назвал «зеленым фашизмом» закрытие телеканалов на Украине

Киев, 5 марта. Указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов является «фашизмом», с которым граждане страны должны бороться.

Так считает депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот — это и есть фашизм, и сегодня он пришел в «зеленом» виде. Еще год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить», — сказал Рабинович.

По словам нардепа, прошлой ночью якобы было принято решение о создании «боевой группы из 20 человек», которые начнут нападать на журналистов и депутатов, запугивать их. Главарем этой группировки станет экс-руководитель одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация является экстремистской и запрещена на территории РФ) Сергей Стерненко, добавил Рабинович.

Федеральное агентство новостей сообщало, что телеканал экс-президента Украины Петра Порошенко оскорбляет русских в массовой рекламной кампании.

1 Организация запрещена на территории РФ.