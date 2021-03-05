Экипаж ракетного корабля «Углич» завершил второй этап ежегодного тестирования

Астрахань, 5 марта. Моряки, несущие службу на малом ракетном корабле «Углич», успешно прошли второй этап ежегодного тестирования на допуск к управлению кораблем.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, экипаж МРК «Углич» сдал курсовую задачу К-2 в Каспийском море.

Поставленная перед военнослужащими задача подразумевала боевое маневрирование. Обнаружив необходимые морские цели, экипаж открыл огонь на поражение из 100-мм артиллерийской установки А-190. После этого из 14,5-мм крупнокалиберных пулеметных установок МТПУ были уничтожены морские мины.

Помимо этого экипаж корабля также показал навыки ведения боя с условным воздушным противником. Для этих целей использовались зенитно-артиллерийские комплексы АК-630-2 «Дуэт». Еще одним этапом курсовой задачи была отработка противодействия подводным диверсантам.

Ранее моряки малого ракетного корабля «Углич» провели учение в пункте базирования Каспийской флотилии, о чем рассказывало Федеральное агентство новостей.