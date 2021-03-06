Трансгендеры примерят корону «Мисс Панама — 2021»

Панама, 6 марта. Трансгендерные женщины смогут принять участие в конкурсе «Мисс Панама» с 2021 года. Такое решение было принято после нескольких консультаций с организаторами «Мисс Вселенная».

#4Mar | El concurso Señorita Panamá aceptará a mujeres trans https://t.co/InABd6I87A — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 4, 2021

«Мы объявляем, что с 2021 года в стране будет официально разрешено участие трансгендерных женщин, которые завершили все свои юридические и медицинские процессы», — цитирует организацию El Nacional.

Победительница «Мисс Панама» будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Подобное решение, по мнению организаторов конкурса, способствует «равенству, уважению, любви к культуре, расширению прав и возможностей панамских женщин».

В октябре 2020 года Межамериканская комиссия по правам человека (CIDH) призвала Панаму соблюдать региональные стандарты для обеспечения прав ЛГБТ-сообществ.

Конкурс красоты «Мисс Панама» существует с 1952 года, компания поддерживает союз с крупнейшими конкурсами красоты в мире.

Победительница конкурса осудила участие трансгендеров

Не все поддержали решение организаторов конкурса. Например, против выступила «Мисс Панама — 1984» Силиния Прада.

A ver Panamá. ¿Vas a dejar que seas representada por personas que tienen una identidad fuera de la realidad biológica objetiva? Hay 2 géneros; H y M. La identidad de género es una ridiculez. pic.twitter.com/q0gqg8JosL — Cilinia (@CiliPb) March 2, 2021

«Вы собираетесь позволить людям продемонстрировать, что человек может иметь отличный от созданного природой биологический пол. Есть только мужчина и женщина», — напомнила участница конкурса красоты.

Силиния выиграла конкурс «Мисс Панама», когда ей было 18 лет, в 1987 году она одержала победу на международном конкурсе «Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион» в Гонконге. Женщина уверена, что разрешение на участие трансгендеров «может навязать идеи, которые разрушат общество».