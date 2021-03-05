Страны Индийского океана обвинили ЕС в «колониальных замашках» и грабеже

Брюссель, 5 марта. Страны Индийского океана возмущены неконтролируемым промыслом рыбы государств Европейского союза.

ЕС оказался под жестким политическим давлением из-за несоответствия мер по охране природы объемам и методам рыбного промысла. Предметом наиболее жарких споров стал неконтролируемый лов желтоперого тунца. ЕС требует наложения промысловых ограничений на страны Индийского океана, однако сам не прекращает засылать все новые и новые рыболовные флоты. Международное сообщество называет такое поведение «колониальным и лицемерным» и обвиняет европейцев в грабеже их природных богатств, сообщает The Guardian.

Желтоперый тунец меньше своих собратьев, но считается одним из самых быстрых и опасных океанских хищников. В какой-то момент объемы промысла этой рыбы достигли таких масштабов, что сразу несколько крупнейших ритейлеров объединили усилия с учеными и выделили на восстановление популяции рыбы 4 миллиарда долларов.

Европа — бесспорный лидер Индийского океана по вылову желтоперого тунца, хотя к океану выходит целый ряд государств Африки и Азии, а также Австралия. Преимущество ЕС заключается в установленных на судах рыбоагрегирующих устройствах, которые заманивают огромные косяки рыбы прямо в сети. Страны, экономика которых напрямую зависит от богатств Индийского океана, требуют запрета на использование мощных приманок и существенного ограничения квоты ЕС на рыбный промысел в регионе. Предложенные Брюсселем средства на восстановление популяции представители Мальдив назвали «смехотворными и неадекватными».

«Европа предлагает «костыль» вместо реальных мер по решению проблемы. Ограничения, на которые готова пойти Европа, недостаточны для сохранения популяции желтоперого тунца для будущих поколений. Если бы ЕС отнесся к проблеме серьезно, он бы сам предложил более серьезные ограничения и пошел на переговоры со странами побережья Индийского океана», — заявили министр рыболовства Мальдив Адам Зияд.

При этом Мальдивы, страна, в которой более 20% населения так или иначе связаны с ловлей рыбы, готовы пойти на сокращение промысла на 14%, в то время как ЕС — всего на 6%.

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