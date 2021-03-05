Лыжники Большунов и Клебо объяснили, почему РФ уступила Норвегии на финише эстафеты

В немецком Оберстдорфе 5 марта на чемпионате мира состоялась мужская эстафета по лыжным гонкам, ознаменовавшаяся красивой и упорной борьбой между сборными России и Норвегии. Наши спортсмены в невероятном споре уступили на финише, но выиграли четвертую медаль для страны, на этот раз серебряную.

На первом этапе за нашу команду самоотверженно бежал Алексей Червоткин. Блестяще проведя гонку, спортсмен обеспечил внушительное 45-секундное преимущество над ближайшими преследователями. Несмотря на то, что на лыжне Червоткин выглядел невероятно сильно, на финише обессиленный спортсмен почувствовал себя плохо — какое-то время он лежал на снегу и не мог подняться.

Иван Якимушкин, принявший второй этап эстафеты, растерял солидное преимущество Червоткина, но приложил усилия, чтобы не отстать от конкурентов. По окончании своего этапа Иван пожаловался на лыжи.

Я прибежал и думаю: может, что-то не так с организмом? Я бежал, работал, но просто не ехали лыжи. Не знаю, почему так. Может, мы ошиблись. Не знаю. Просто как по песку. Я ехал за Колоньей — он толкается, а я упираюсь, чтобы даже от него не отстать. Не знаю, что это было», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Третьим подхватил эстафету 27-летний Артем Мальцев. Он выдержал темп гонки и сохранил шансы российской сборной на борьбу за призовое место, хотя отставание от Норвегии в 30 секунд выглядело весьма угрожающим.

Четвертым в гонку отправился уже ставший здесь чемпионом мира лидер российской сборной Александр Большунов. Противостоял ему не кто иной, а норвежский гений, титулованный Йоханнес Клебо. Большунову сначала удалость догнать неукротимого норвежца, а затем и вырваться вперед. На протяжении оставшейся дистанции наш спортсмен шел впереди и тащил Клебо за собой. Россиянин предпринял несколько попыток оторваться от соперника, но они оказались тщетными. Лучшие лыжники планеты взвинчивали темп, но на последних метрах норвежец оказался проворнее и быстрее.

В интервью журналистам Александр Большунов признался, что пробовал разные варианты, но Йоханнес — не тот спортсмен, которого на «десяти километрах можно сбросить».

«На спусках и подъемах он чувствует себя хорошо. На последнем спуске я не услышал, что он меня обгоняет. Он вышел вперед и сделал свою работу. На финишном подъеме я не смог удержаться за ним. Сегодня мне нужно было все делать правильно, поэтому не бросился догонять его сразу, делал все спокойно», — сказал Большунов.

Норвежский лыжник, в свою очередь, посчитал, что наш спортсмен при более длинном рывке мог убежать вперед.

«Я начал спокойно. Потом Большунов начал отыгрывать. Я бежал спокойно и ждал, пока он меня догонит. Гонка получилась такой, как я хотел. Александру нужно было делать рывок подлиннее, чтобы отцепить меня. На последнем подъеме я постарался бежать спокойно и начать спурт ближе к вершине», — сказал Клебо в беседе с норвежскими журналистами.

После серебряного финиша российских спортсменов в копилке у сборной РФ четыре медали — золото, два серебра и бронзовая медаль. Наши лыжники и лыжницы еще имеют шансы на призовые места чемпионата мира: 6 марта состоится женская гонка на 30 км, 7 марта — изнуряющая 50-киллометровка у мужчин.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России, лучшая лыжница XX века Елена Вяльбе призналась, что женщины оказались не готовы к мировому первенству, и посетовала на то, что в нашей сборной пока нет конкурентоспособных спортсменок на этом чемпионате.