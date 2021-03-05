Автомобили Lada Largus FL поступили на российский рынок

Москва, 5 марта. Продажи обновленной модели Lada Largus, получившей приставку FL, стартовали на российской автомобильном рынке. Стоимость машины начинается от 685,9 тысячи рублей.

Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Модель получила фары от Renault Logan 2, глянцевую решетку радиатора из черной сетки, оригинальный бампер, капот и крылья другой формы. В салоне появились новые приборная панель и руль, мультимедийная система, передние сиденья с продвинутой боковой поддержкой, передает «Российская газета».

Базовая комплектация Lada Largus FL пополнилась новым оборудованием, в том числе центральным замком с дистанционным управлением, бортовым компьютером и дневными ходовыми огнями. Модель можно заказать с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

Эксперты ранее перечислили россиянам самые долгожданные автомобильные премьеры. Среди них такие известные производители, как Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi и Renault, передает ФАН.