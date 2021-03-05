Аналитики UBS рассказали, что будет с курсом рубля в 2021 году

Москва, 5 марта. Существует высокая вероятность укрепления рубля по мере восстановления цен на нефть и возобновления операций в мировой экономике. Об этом сообщает UBS Global Wealth Management.

Ожидается укрепление российского рубля по отношению к доллару, передает «Регион online». По прогнозам аналитиков, в июне курс национальной валюты России к доллару составит 68 рублей. К сентябрю текущего года он упадет до 65 рублей и останется на этом уровне до марта 2022 года. В настоящее время стоимость валюты колеблется в районе 74 рублей.

Эксперты ничего не сказали о необходимости для российского правительства поддерживать платежный баланс. Именно этим специалисты объясняют девальвацию национальной валюты. Крепкий рубль в современных условиях значительно сократит доходы государственного бюджета. Аналитики ранее подготовили прогноз курса рубля, нефтяных цен и золота по итогам торгов на мировых биржах 4 марта, передает ФАН.