Операцией по выкапыванию трупа в Вышнем Волочке командовал учредитель религиозной организации

Тверь, 5 марта. Открылись новые подробности по делу о медиках, которые старались исправить свою рабочую ошибку в обход установленных правил.

Патологоанатомом, ответственным за операцию по замене выкопанного трупа, оказался учредитель местной религиозной организации мусульман города Вышний Волочок и Вышневолоцкого района Тверской области. Также фигурант был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах в городскую думу в 2016 году.

Напомним, что сегодня ночью у кладбища задержали группу патологоанатомов с выкопанным трупом. Медики пытались исправить рабочую ошибку, связанную с тем, что они перепутали тела двух женщин, как ранее сообщал ФАН.

Предположительно, причиной смерти обеих стал коронавирус, поэтому покойников выдали родственникам в закрытых гробах.