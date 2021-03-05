Черноморский флот готовит воздушно-десантные войска

Севастополь, 5 марта. Разведчики армейского корпуса Черноморского флота (ЧМ) приступили к практическим занятиям по воздушно-десантной подготовке (ВПД), которая пройдет в несколько этапов.

На наземном этапе разведчики изучают материальную часть, теоретические основы и приборы, обучаются подгонке снаряжения, креплению оружия, укладке парашютов, а также отрабатывают прыжки с помощью специализированных тренажеров воздушно-десантного комплекса. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения ЧФ.

На заключительном этапе ВПД будет осуществляться практическое выполнение парашютных прыжков из вертолетов Ми-8. К ним допустят лишь тех военнослужащих, которые успешно сдали зачет по программе наземной подготовки.

Всего в мероприятии примут участие около 200 разведчиков.

Ранее в Севастополе отметили 100-летие морской авиации Черноморского Флота. Ветераны, военные летчики и дети возложили цветы к мемориалу «Мужеству и героизму авиаторов-черноморцев» в городе-герое.