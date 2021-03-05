ООН осудило санкции против Венесуэлы, Мадуро обсудил последствия COVID-19

Разгон митингующих в Пампанито, освобождение восьмилетней девочки в Мичелене, неудавшийся митинг в Маракае, ООН осудило санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Жители Пампанито вышли на митинг против строительства в Кататумбо

В муниципалитете Кататумбо прошла демонстрация против некачественного, по мнению протестующих, строительства в русле реки Кататумбо. В акции участвовали несколько десятков человек. Они опасаются что некачественное укрепление русла может привести к затоплению их домов и посевов. Через некоторое время на место прибыла полиция и попыталась выстрелами в воздух остановить демонстрантов.

Жители населенного пункта Пампанито просят власти проконтролировать ремонт стен у устья реки, чтобы сильный паводок не привел к подтоплению.

ESOS NO SE OYERON COMO PERDIGONES



Los vecinos del sector Pampanito en Encontrados protestaban por el aparente mal trabajo en el muro que contiene al Rio Catatumbo, se escucharon detonaciones buscando dispersar la concentración de personas. Video cortesía#Venezuela #Zulia pic.twitter.com/wmRWnp7t5b — Lenin Danieri D (@LDanieri) March 3, 2021

В Мичелене полиция освободила восьмилетнюю девочку, которую приковали к кровати

Полиция города Мичелена задержала мужчину и женщину за жестокое обращение с ребенком, сообщил Notifalcon. Соседи пожаловались полицейским на крики. В квартире они обнаружили прикованную цепью к кровати восьмилетнюю девочку и ее шестилетнего брата. Мальчик рассказал, что отец неоднократно подвергал его насилию, бил и купал в ледяной воде.

#SUCESOS El calvario de la niña de ocho años que fue encadenada en Táchira https://t.co/BXKUIRDXhH — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 5, 2021

В настоящее время родители задержаны, детей отправили под опеку государства.

Центральная Венесуэла

Полиция Арагуа запретила врачам митинговать

В городе Маракай полиция запретила врачам выходит на акцию протеста из-за низкой заработной платы, сообщило El Nuevo Diario. Сотрудники Центральной больницы города пожаловались, что их месячная зарплата составляет меньше пяти долларов и они вынуждены просить льготы. Протест был заявлен как мирный, однако правоохранительные органы все же отказались допустить демонстрантов на улицы.

“Efectivos policiales no permitieron la salida pacífica del personal sanitario del Hospital Central de Maracay, cuando se disponían a protestar por sus beneficios y mejoras salariales”, escribió la MUD en su cuenta de Twitter.https://t.co/lNffIPJlhQ#ElNuevoDiarioRD — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) March 5, 2021

Восточная Венесуэла

В Барселоне женщина наняла киллера, чтобы убить отца

Жительницу штата Ансоатеги подозревают в убийстве своего отца в 2017 году, сообщило Punto De Corte. По данным генерального прокурора Тарека Сааба, Фатима Ходжей при участии своей подруги наняла киллера для того чтобы тот застрелил ее отца Хусейна Али Ходжея.

Венесуэлец был найден мертвым 30 ноября 2017 года на проспекте Вооруженных сил в Барселоне.

Anzoátegui | Una mujer fue acusada de asesinar a su papá con ayuda de su novia ???? | #Regionales https://t.co/9KiuhIVkDk — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 5, 2021

В настоящее время Ходжей задержана, расследование продолжается.

Политика

Эксперты ООН осудили санкции США против Венесуэлы и других стран

Два эксперта ООН выступили с осуждением санкций США; по мнению специального докладчика по вопросам отрицательного влияния принудительных мер Алены Довгань и независимого эксперта по правам человека Обиоры Окафор, санкции не только приводят к нарушениям прав и свобод, и при этом вводятся не в рамках каких-либо конкретных случаев, но начинают действовать неопределенно долго. В разговоре с журналистами эксперты отметили, что американские санкции по факту «лишают прав людей в любой точке мира, которые участвуют в различных видах деятельности, таких как помощь в постконфликтном восстановлении в Сирии».

Expertos de la ONU acusan a EEUU de violar los DDHH con sus declaraciones de emergencia hacia otros países https://t.co/e3LRHd6ROY a través de @epinternacional — Ernesto (@VillegasPoljak) March 4, 2021

Экономика

Венесуэльцы используют Instagram как «виртуальный базар»

Президент палаты электронной коммерции Ричард Уджета сообщил о росте продаж через социальную сеть Instagram в период COVID-19. Мелкие и средние бизнесмены все чаще стали пользоваться сервисом, чтобы продать свои товары, выпечку или одежду. Многие начинающие предприниматели видят в этом значительную выгоду, поскольку можно экономить на аренде и других расходах. Уджета также предупредил, что подобные продажи сложно обложить налогами, что дает возможность предпринимателям торговать «в серую».

#5Mar | Instagram se convirtió en un gran bazar para los venezolanos como alternativa a la crisis https://t.co/c8sWvFq22X — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 5, 2021

Гуманитарные вопросы

Мадуро провел видеоконференцию, посвященную правам человека

Мадуро пообщался с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет в формате видеоконференции. Стороны обсудили последствия американских санкций для Венесуэлы, проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и другие темы.