Полиция начала проверку после инцидента с выкопанным трупом в Вышнем Волочке

Тверь, 5 марта. Инспекторы допросили патологоанатомов, выкопавших труп на кладбище в Вышнем Волочке. Таким образом медики пытались исправить «ошибку в работе». Организована проверка.

Инцидент произошел в Тверской области. Сотрудники ДПС остановили выезжающую из деревни Лужниково машину, в багажнике которой обнаружили труп. Водителем и пассажирами автомобиля оказались патологоанатомы ЦРБ Вышний Волочек.

Сотрудники больницы перепутали трупы двух женщин и передали родственникам чужое тело. Возмущенные люди потребовали исправить ошибку, и патологоанатомы решили это сделать, минуя официальные процедуры.

По факту происшествия проходит проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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