Porsche будет продавать велосипеды по цене бюджетных машин

Берлин, 5 марта. Электровелосипеды Porsche поcтупят в продажу уже весной 2021 года. Их стоимость начинается от 8 549 долларов, что сопоставимо с ценой российского седана Lada Vesta.

Модели электрических велосипедов получили названия Sport и Cross. Первая предназначена для повседневного использования, а вторая больше подойдет для бездорожья. Согласно данным немецкой компании, их стоимость начинается от 8 549 и 10 700 долларов соответственно.

Мотор Shimano EP8, используемый в обеих версиях, Porsche описывает как ультракомпактный — он обеспечивает до 25 км/ч скорости в дополнение к педалям. Многим это может показаться не таким высоким, однако речь идет о максимальной скорости, допустимой законом Европейского Союза.

Велосипеды Porsche могут найти аудиторию среди любителей 911 или Taycan, полагают эксперты. Но пока неизвестно, станет ли это долгосрочным бизнесом для автопроизводителя или ограничится разовым экспериментом.

Стоимость другой модели российского АВТОВАЗа — Lada Granta — оказалась дороже популярнейшего в мире электромобиля Mini EV. Стоимость электрокара составляет около 29 тыс. юаней, что приравнивается к 330 тыс. рублей по текущему курсу валют.