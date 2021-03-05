ВСУ бросили на линию соприкосновения в ДНР танки и «информационный десант»

Луганск, 5 марта. Украинские журналисты совместно с офицерами 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят серию фейков о нарушении Минских соглашений в Донбассе.

Для подготовки фейковых сюжетов на линию соприкосновения прибыли киевские проправительственные журналисты. Перед ними стоит задача зафиксировать якобы факты нарушения режима прекращения огня со стороны бойцов ЛДНР, сообщил Nation News подполковник и бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, подготовку к съемкам сюжетов журналисты проводят совместно с бойцами 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ. В составе делегации журналистов в регион прибыли корреспонденты ТРК «Украина», корреспонденты британского агентства Reuters и американского Associated Press. Им и предстоит распространять сюжеты о несуществующих обстрелах со стороны республик.

«Еще одним подтверждающим фактом эскалации и развития конфликта является прибытие так называемого «информационного десанта» на линию боевого соприкосновения. Это специально обученные люди, которые будут выдавать фейки, преподносить руководство республик, Народную милицию в нехорошем свете. Они коверкают факты, это зафиксировано множество раз. В начале ВСУ открывают огонь, а когда получают «ответку», начинают запись, выдавая это за обстрел», — поделился собеседник Nation News.

Подполковник отметил, что отснятые фейки используют для обвинения ДНР в нарушении минских договоренностей. По словам Марочко, украинские власти хотят выставить Россию в невыгодном свете и обвинить в невыполнении роли гаранта соглашений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что жители донецкого поселка Минеральное боятся выходить из домов из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.