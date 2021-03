Российский «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире

Москва, 5 марта. Вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная специалистами Центра им. Гамалеи, занимает второе место среди аналогов по числу одобривших ее к применению стран.

Об этом в пятницу сообщили в Twitter разработчики препарата. В публикации уточняется, что российскую вакцину разрешили использовать в 45 странах.

Первое место занимает разработка от англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, одобренная в 49 государствах, а третью — от американской Pfizer. Ее можно использовать в 43 странах.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8