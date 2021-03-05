Международные резервы России составили 586,266 млрд долларов

Москва, 5 марта. Объем международных резервов России на 1 марта текущего года составил 586,266 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

По состоянию на 1 февраля международные резервы страны составляли 590,685 млрд долларов. В результате за месяц их объем снизился на 4,419 млрд долларов, или на 0,75%. Уточняется, что в минувшем году они выросли на 7,5%. В начале августа показатель достиг рекордного уровня в 600,7 млрд долларов.

Согласно данным Банка России, на 1 марта в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составила 433,63 млрд долларов, монетарное золото — 130,30 млрд долларов, специальные права заимствования (СПЗ) — 6,99 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — 5,34 млрд долларов, передает ТАСС.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что золотые активы привлекают интерес вкладчиков из-за распространения коронавирусной инфекции в качестве защитного актива. Однако «золотой бум» подходит к концу.

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