Нюшу обвинили в плагиате образа новой возлюбленной Егора Крида

Москва, 5 марта. Певица Нюша появилась на закрытой вечеринке в наряде, который очень напоминал костюм популярной TikTok-блогера Валия Карнавал на новогоднем концерте.

Закрытое мероприятие было организовано в рамках предстоящей музыкальной премии «Жара Music Awards», которая пройдет в апреле. Вечеринку посетило много российских звезд, однако появление Нюши вызвало бурную реакцию. Артистка появилась в белоснежном платье-пиджаке, а в качестве эффектной детали выбрала сетчатые колготки в стразах.

Наряду с комплиментами певица получила большое количество обвинений в плагиате, ведь похожий образ демонстрировала еще в декабре Валя Карнавал.

«Ну образ же один в один как у Вали Карнавал, как то не очень, когда повторяется»; «У вас одинаковые стилисты с Валей Карнавал были?»; «Нагло сперто у Вали Карнавал!» — возмутились пользователи Сети под снимком Нюши с мероприятия.

Многие отметили, что Нюша скорее всего следит за личной жизнью экс-бойфренда Егора Крида, роман с которым тщательно скрывала. В последнее время в Сети обсуждаются романтические отношения певца с блогером Валей Карнавал. Несмотря на то, что официально пара не сообщала о романе, их часто видят вместе.

Сама Нюша счастлива в браке с бывшим участником команды КВН «Четыре татарина» Игорем Сивовым. Недавно он показал, как его супруга выглядит без одежды.