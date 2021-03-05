Тест-драйв обновленного Renault Duster проходит в Дагестане

Махачкала, 5 марта. В дагестанском Дербенте стартовали испытания обновленного Renault Duster. Место для тест-драйва руководством компании было выбрано, исходя из погодных реалий России и богатой истории южного города.

По словам генерального директора Renault Россия Яна Птачека, компания искала именно такое место. Испытаниям кроссовера в Дагестане, по его словам, способствуют отсутствие снега и красивая природа.

«Мы искали для нашего нового автомобиля такое место, где будут огромные впечатления и хорошая погода, если сравнивать с остальной территорией страны. Это должно было быть место, которое заряжает энергией», — сказал журналистам Птачек.

Тест-драйв обновленного Duster в Дагестане продлится до середины марта. Пока в республику прибывают представители автоконцерна.

Второе поколение Renault Duster появилось в странах Европы еще в 2017 году, в России машина поступит в продажу в ближайшее время. Кардинальных изменений в габаритах и в салоне новинки не произошло. При этом обновленный кроссовер оснащен 1,3-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил. Кроме того, покупателям предложат варианты с моторами объемом 1.6 и два литра, а также 1,5-литровым турбодизелем. Мультимедийная система автомобиля теперь поддерживает сервисы Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс. В российском представительстве Renault объявили, что стоимость нового Duster будет начинаться от 945 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в ближайшие три года Дагестан потратит на дорожную инфраструктуру более двух миллиардов рублей. На эти средства предполагается отремонтировать имеющиеся и построить новые автодороги, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.