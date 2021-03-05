Телят спасли из огня на ферме в Татарстане

Казань, 5 марта. Ферма загорелась в Буинском районе республики. До прибытия спасателей сотрудники успели вывести из полыхающего сарая 15 телят.

Бытовка вспыхнула на территории фермы в поселке Старые Мертли. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Всего там находились 80 животных, 15 из них оказались в опасности.

Работники предприятия в оперативном порядке эвакуировали новорожденных телят. Прибывшие на место происшествия пожарные успешно потушили пламя. ЧП, к счастью, обошлось без пострадавших. Причину случившегося в настоящий момент устанавливают эксперты.

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