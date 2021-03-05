Оргкомитет Олимпиады в Токио исключил повторный перенос турнира

Токио, 5 марта. Повторный перенос летних Олимпийских игр в столице Японии невозможен. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

Летняя Олимпиада в Токио, которая должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, больше не будет переноситься на другие даты. Об этом Тосиро Муто заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

«Есть люди, которые говорят, что Игры нужно вновь отложить, но, с моей точки зрения, это просто невозможно. Проведение Игр в июле - это последний возможный вариант», — заметил он.

Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом организаторы сохранили название турнира «Токио-2020». Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российским спортсменам будет запрещено выступать под флагом своей страны.