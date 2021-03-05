Бритни Спирс и ее бойфренд повторили вирусное видео под хит Toxic

Вашингтон, 5 марта. Американская поп-певица Бритни Спирс сумела рассмешить фанатов видео, на кадрах которого танцует в душе под свой хит Toxic. Движения звезды повторил ее бойфренд Сэм Асгари.

В Сети некоторое время назад появились вирусные ролики, в которых люди танцуют под сингл Toxic, принесший Спирс ее первую статуэтку «Грэмми», а затем елозят лицом по стеклу.

Спирс решила повторить популярные видео в своей душевой. Звезда облачилась в короткий белый халат, станцевала под композицию, а в нужный момент прижалась носом и губами к стеклянной дверце. Скрипучий звук практически идеально совпал с отрывком песни. Затем то же самое проделал ее возлюбленный.

«С днем рождения человека, который всегда заставляет меня смеяться!!! Кто сделал это лучше???» — обратилась она к фанатам.

Развеселившиеся подписчики осыпали пару похвалой и комплиментами, заметив, что и сами хотели бы повторить такое забавное видео.

«Сэм достоин того, чтобы ты вышла за него замуж», — говорится в одном из сообщений.

Нашлись среди комментаторов и те, кто в очередной раз попытался найти на видео зашифрованное послание звезды. Фанаты до сих пор переживают, что Спирс, вероятно, нужно спасать от отца, получившего опекунство над дочерью еще в 2008 году.