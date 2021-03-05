Депутат Елена Строкова назвала лучший подарок на 8 Марта

Москва, 5 марта. Лучший подарок даме в Международный женский день — цветок в горшке, который дольше привычных букетов будет радовать глаз и притянет положительные эмоции.

Об этом ФАН рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

«Международный женский день — это самый светлый праздник весны, праздник наших мам, сестер и дочерей. Весна — всегда день первых тюльпанов и мимозы. День цветов», — заявила она.

Парламентарий убеждена, что лучшим подарком на 8 Марта будет не срезанный букет, а растение в цветочном горшке, которое проживет намного дольше.

«У живых растений вообще очень хорошая энергетика, они притягивают к себе положительные эмоции. Тем более, их же можно пересадить потом в клумбу во дворе. Или на дачу отвезти, там посадить, например», — отметила она.

По словам Елены Строкой, в Международный женский день важно прежде всего внимание, проявляемое к женщинам со стороны мужчин. Она заметила, что подарок может быть любым, он обязательно обрадует женщину любого возраста. Потому что это — проявление заботы, и неважно, как оно выражено.

«Я хочу пожелать всем женщинам России побольше уверенности в собственных силах. Упорства, терпения и таланта у нас и так хватает, но каждой из нас очень нужны внимание, поддержка и любовь родных и близких нам людей. Счастья вам, дорогие женщины, удачи и благополучия!» — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова в преддверии 8 Марта поделилась с ФАН представлением об идеальной женщине и рассказала, какие подарки ждет от своих родных. Собеседница агентства призналась, что на 8 Марта любит получать цветы — это беспроигрышный вариант для любой женщины. При этом самый ценный подарок для нее в этот день — то, что своими руками сделает ее шестилетняя дочь.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл Русский бал в честь Международного женского дня. Поздравляя участников и гостей Русского бала, он напомнил, что такие балы помогают восстановить традиции XIX века, хранят культурную преемственность поколений.