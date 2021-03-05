Женщина-помощник машиниста отправилась в свой первый рейс на «Ласточке» по МЦК

Москва, 5 марта. Виктория Власенкова приступила к своим обязанностям в роли помощника машиниста «Ласточки» и отправилась в свой первый рейс по Московскому центральному кольцу.

Еще три ее коллеги будут работать в аналогичной должности на скоростных поездах «Ласточках», которые курсируют по побережью Черного моря в районе Большого Сочи. Об этом сообщила компания "РЖД" в своем Telegram-канале.

В настоящий момент помощниками машинистов работают 52 женщины, еще 11 представительниц прекрасного пола заканчивают обучение.

Такая возможность появилась благодаря изменениям в перечне доступных для женщин профессий. Новый список вступил в силу 1 января 2021 года, по нему всего 100 профессий остались недоступны для женщин, вместо 456, которые были в предыдущей версии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила отменить в России список запрещенных для женщин профессий, она назвала его анахронизмом. Пушкина считает, что это дискриминация женщин и обновленный список не защищает «репродуктивную функцию» россиянок.