Премьер ЦАР назвал новые цели для армии на западе страны

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада приветствовал освобождение города Абба на западе страны правительственными войсками (FACA). Он уточнил, что контрнаступление на позиции боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в ближайшее время будет продолжено.



При поддержке российских инструкторов и союзников центральноафриканская армия готовится освободить населенные пункты: Коуи, Нием, Де Голль и Бессон.

«Город Абба, одна из субпрефектур Нана-Мамбере, находится под контролем FACA и союзников. Безопасность восстановлена, люди солидарны. Поздравляю наших военнослужащих! Следующие цели: Коуи, Нием, Де Голль, Бессон», – написал глава правительства.

FACA проводит масштабное контрнаступление на западе страны. Военнослужащие прорвались к границе с Камеруном в районе трассы RN6. Над дорогой установлен контроль. Также ведется зачистка территорий от СPC к северу от трассы.

