В Москве отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет. События дня. ФАН-ТВ

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон и Лондон обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы за якобы использование химического оружия. Кроме того, на днях США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что текущую политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной, и в некоторых аспектах ЕС дошел до откровенного вмешательства во внутренние дела нашей страны.

«Они ввели какие-то стоп-листы — мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы <...> Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — сказала дипломат в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Во второй половине марта начнется массовая вакцинация «ЭпиВакКороной». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал директор разработавшего вакцину научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он также напомнил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела. Кроме того, Роспотребнадзор разрешил использовать препарат среди людей старше 60 лет. По данным ведомства, препарат успешно прошел клинические испытания последних фаз среди пожилых граждан. Производитель вакцины планирует выпускать до пяти миллионов доз препарата в месяц. Производство «ЭпиВакКороны» в ампулах запустили в начале 2021 года, а 5 марта открылась линия розлива в форме шприц-доз. В запуске ее работы принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что российские ученые и медики, участвующие в разработке антивирусных препаратов и лекарств и помогающие людям противостоять опасным инфекциям, справляются с поставленными задачами очень хорошо.

В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер, также будут разблокированы социальные карты, об этом градоначальник написал в своем блоге. При этом он попросил по возможности воздерживаться от поездок, так как каждый день в больницы с коронавирусом в тяжелой форме попадают более 500 человек.

«А если уж куда-то ехать, то в первую очередь — на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», — добавил Собянин.

Напомним, с начала пандемии в Москве положительный результат теста на COVID-19 получили 987 000 человек. Из них 907 000 пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром городских врачей.