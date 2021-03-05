Янис Тимма показал поцелуй с Седоковой на пляже в Юрмале

Рига, 5 марта. Форвард латвийских «Химок» Янис Тимма поделился на своей странице в Instagram романтическим снимком с супругой, экс-участницей группы «ВИА Гра» Анной Седоковой.

В конце февраля Тимма отправился в Латвию, чтобы навестить своего сына Кристиана, которого воспитывает его бывшая супруга Сана. С девушкой спортсмен расстался ради Анны Седоковой, на которой и женился спустя два года отношений.

К Балтийскому морю баскетболист отправился вместе с поп-певицей. Кроме встречи с наследником Янис Тимма, судя по всему, насладился романтическими выходными с женой. В соцсети он показал фотографию, на которой запечатлен его поцелуй с Седоковой на пляже в Юрмале.

«Хорошие воспоминания из Латвии», — подписал фото Тимма.

В подписчики отметили, что звездная пара очень гармонично смотрится вместе. На снимок отреагировала и Анна Седокова, которая в комментариях призналась, что сильно скучает по возлюбленному.

«Бомбическая пара!!! Будьте счастливы!»; «Какие вы красивые! Счастья и бесконечной любви вашей семье»; «Прекрасно смотритесь!» — написали фолловеры.

Анна Седокова недавно со скандалом покинула шоу Максима Галкина «Сегодня вечером». В студии неожиданно для певицы стали обсуждать ее личную жизнь, в частности слухи о разводе с Янисом Тиммой.