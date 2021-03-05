Историк спецслужб Александр Зданович: Нельзя обучать истории России только по юбилеям

Доктор исторических наук, профессор Александр Зданович рассказал ФАН о том, почему патриотическая работа с молодежью идет с «пробуксовками» и как научное сообщество может помочь решить эту проблему.

Генерал-лейтенант, специалист в области истории отечественных спецслужб дал свое эксклюзивное интервью сразу по окончании заседания научного совета при Российском военно-историческом обществе. Речь на заседании шла о противодействии фальсификации советской и российской истории, поэтому тема для разговора была выбрана соответствующая.

— Александр Александрович, сегодня здесь много говорили о том, как противостоять всем тем потокам лжи, которые льются на нашу историю. Говорили, что нужно работать с молодежью… Однако мне кажется, что принимаемые нынче меры недостаточны: против нас направлены слишком серьезные силы. Нужны еще какие-то действия и оборонительного и наступательного характера. Как вы смотрите на эту проблему?

— Я оптимист и смотрю на результат всего этого дела только положительно. И, конечно, надеюсь на несколько моментов.

Первое: помните, что в прошлом году сказал и написал наш президент перед 9 Мая? Что бить противника нужно аргументами, бить документами! Вот я и добиваюсь, чтобы процесс предоставления этих документов для историков, для общественников как можно более ускорился.

Второе: мне кажется, что должен быть какой-то мотор этого процесса, вот что! У нас же накоплены солидные знания, которые нужно доносить до людей! А чтобы донести, нужна определенная новизна как в подаче информации, так и в ее сути.

— Что же может послужить таким мотором?

— Я полагаю, что центры компетенции, подобные нашему научному совету, должны быть не только в Москве, но и в регионах. Они и послужат своеобразными «моторами».

Я много езжу по стране и сейчас собираюсь в командировку в Омск — там создан Цифровой центр истории России, который замечательно существует. Так вот, его руководство меня попросило выступить по вопросам борьбы с фальсификацией Второй мировой войны и Великой Отечественной войны... Я считаю, что подобные цифровые технологии нужно использовать как можно активнее. Использовать и интернет-ресурсы: различные сайты, YouTube-каналы и так далее. Я лично это делаю в силу своих возможностей.

Когда меня приглашают на телевизионные каналы или на радио, я всегда помню, что говорить об истории нужно простым языком. Я ведь преподаю в Московском педагогическом государственном университете на педагогическом факультете и в Институте истории и политики. Я вижу студентов, вижу их глаза, их желание получать подобную информацию простым доступным языком. Потому что я понимаю, что сегодняшняя молодежь вряд ли будет читать научные фолианты и фундаментальные труды.

Но одновременно с этим я считаю: чтобы не получалась беллетристика, которую потом будут критиковать, нужно сначала проводить фундаментальные исследования, брать доказанные, апробированные факты, основанные на документах, на конкретных делах. На их основе уже создавать доступный для молодежи продукт.

А то у нас две крайности: либо есть люди, которые в истории мало что понимают, но рука по-журналистски набита — таких достаточно много, я бы назвал их фолк-историками. И есть различные академические издания. Мы выпускаем монографии, книги, пишутся диссертации… Но они нигде не пропагандируются, а их тиражи в связи с этим очень маленькие. Полагаю, это какая-то шестеренка заела и недоработали до конца. То есть хорошее действие, хорошая организация, а конечного итога почти нет.

Это моя личная точка зрения. Может быть, кто-то из историков скажет, что я не совсем прав.

— Вам не кажется, что сейчас информацию практически все берут из Интернета, а там правды не осталось. Опровергнуть можно практически любой исторический факт, написав, что его источник недостоверен. Что делать в этой ситуации?

— Так в том-то все и дело: у нас все перевернуто. Сначала говорили: давайте увеличим скорость выдачи материала. Но это в итоге приводит к ущербу качества. Почему я и стою за определенную информационную последовательность. Есть, например, уже накопленные хорошие научные труды — берите оттуда фактуру и развивайте ее в разных направлениях. Это и надо выставлять в Интернете, пропагандировать, тиражировать, доводить до молодежи! А когда просто какая-то дата…

К сожалению, огромная доля того, что мы делаем, делается, так сказать, «к юбилеям». Мне кажется, это порочная практика. Конечно, юбилеи нужны, но в юбилеи, как правило, люди не стараются. Говорят о неких выдающихся событиях, о подвигах… Это, конечно, правильно. Но между юбилеями, мне кажется, тоже нужно проводить работу, где должна быть объективная информация. Потому что в нашей истории было все: и хорошее, и не очень хорошее, и плохое было. Но это нельзя подавать однобоко — сначала исключительно хорошее, как было в Советском Союзе. Все хорошее публиковали, и ведь никто не врал даже, в том числе и по Великой Отечественной войне!

Вопрос потерь, конечно, — другое дело: он тогда даже не был исследован. А примерно с 1989-го решили, что про героическое — достаточно, это все мы уже и так знаем: и про подвиги советских людей, и про героев, и про победы… Давайте теперь про поражения и предателей! Давайте теперь в другую сторону качнемся!

Я это называю «негативной архивной революцией». Оттуда взяли, отсюда надергали, про доброе забыли, негатив подняли… Так и получился нынешний перекос. Я категорически против этого! Считаю, что объективность историков должна в этом и состоять — должен быть баланс, должна быть представлена общая объективная картина. Поэтому я еще раз повторяю: если мы и дальше будем продолжать изучать историю только по юбилеям, то нынешняя ситуация только усугубится.

Александр Александрович Зданович — писатель, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Отечества и органов безопасности Академии ФСБ России, генерал-лейтенант. Деятель российских спецслужб, бывший руководитель Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ РФ. Общественный деятель, член научного совета Российского военно-исторического общества, президент Общества изучения истории отечественных спецслужб. Автор книг, публикаций, статей и докладов по истории отечественных и иностранных спецслужб