Федор Бондарчук вспомнил самый страшный период в первом браке

Москва, 5 марта. Режиссер Федор Бондарчук признался, что вместе с первой женой Светланой пережил страшный период, когда их сын и дочь попали в реанимацию. У девочки к тому же диагностировали ДЦП.

Дочь Бондарчука от первого брака родилась в 1999 году. Как вспомнил режиссер, в те годы страна еще не оправилась от перестройки, поэтому растить ребенка с особенностями развития было непросто.

«Я поставил перед собой вопрос: что я максимально могу сделать, чтобы дочь была счастлива? Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь нам неведомо», — отметил он.

По словам Бондарчука, был самый кошмарный период, когда оба ребенка попали в больницу. За состоянием Варвары к тому моменту долгое время наблюдали врачи. А сын Сергей, которому тогда было восемь лет, упал с велосипеда и травмировался.

«Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых», — вспомнил Бондарчук в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Недавно у режиссера, женившегося на актрисе Паулине Андреевой, родился еще один наследник. Мальчика назвали Иваном.