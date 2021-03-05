Мамаева удивила фанатов грустным лицом на фото в честь дня рождения дочери

Москва, 5 марта. Жена футболиста Павла Мамаева Алана после появившихся сообщений о госпитализации публично поздравила дочь Алису с днем рождения и показала фото, на котором позирует с букетом роз.

Супруга полузащитника «Ростова» разместила в Instagram кадр, на котором запечатлена у стены с воздушными шарами. Мамаева в белом топе и черных брюках посмотрела в камеру без улыбки, обнимая бордового оттенка цветы.

«Алиске семь лет», — лаконично написала она.

Подписчики, взволнованные сплетнями о госпитализации, стали наперебой спрашивать бывшую модель о ее состоянии.

«Вроде в соцсетях разместили, что ты в коме в реанимации…»; «Живая?» — говорится в комментариях.

Большинство фанатов при этом стали поздравлять дочь футболиста с праздником и желать ей всяческих благ. Но нашлось немало тех, кто решил придраться к фото и внешнему виду Мамаевой. Некоторых, например, удивило ее грустное лицо.

«Аланочка, не грустите. Сердце разрывается на вас смотреть»; «День рождения у ребенка, а цветы дарят вам?» — написали пользователи.

Мамаева ранее публично обвинила супруга в очередной измене. Несколько дней спустя появились сообщения о ее госпитализации. А затем жена футболиста вышла на связь и заявила, что виной всему ее бывшая подруга, которая солгала о больнице.