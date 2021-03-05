Популярный на весь мир электромобиль Mini EV оказался дешевле Lada Granta

Москва, 5 марта. Сегодня модель доступна только в Китае, где стоимость электрокара составляет порядка 29 тыс. юаней. Это приравнивается к 330 тыс. российских рублей по текущему курсу валют.

Так, популярнейший в мире электрический автомобиль стоит дешевле, чем российская Lada Granta. На текущий момент седан можно купить по цене от 484,9 тыс. рублей, согласно данным на официальном сайте отечественной автокомпании.

Wuling HongGuang Mini EV — это сверхкомпактный городской хетчбэк с электрическим мотором мощностью 17,4 лошадиной силы. В зависимости от установленного аккумулятора, автомобиль может преодолевать 120 или 170 километров от полного заряда батареи.

Согласно статистике продаж, на территории континентальной части КНР продается около 1 тыс. электромобилей в сутки. В январе 2021 года электромобиль от Wuling стал самой популярной электрической машиной в мире: производитель реализовал 36,7 тыс. экземпляров, что намного больше, чем продажи Tesla Model 3 (21,5 тыс.).

Аналитики авторынка перечислили самые ожидаемые новинки в России. В их числе оказались такие известные производители, как Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi и Renault.