Пассажир самолета попался на таможне в Ташкенте с 1,5 млн рублей в кроссовках

Ташкент, 5 марта. Мужчина решил перевезти деньги в обуви и попался. Рубли он попытался спрятать и в пачках чая, не предполагая, что их найдут. Проводится проверка.

Инцидент произошел при проведении таможенного контроля грузов. У одного из туристов сотрудники аэропорта нашли внутри пары кроссовок и упаковок с чаем почти 22 тысячи долларов (более полутора миллиона рублей). При этом гражданин указал в декларации, что провозит 6,7 тысячи долларов. Мужчину задержали. Сотрудники службы проводят проверку по факту инцидента.

Ритейлеры обратились к Федеральной таможенной службе и попросили тщательно проверять приходящие из-за рубежа посылки для выявления контрафакта, сообщал ФАН. Магазины розничных продаж не устраивает действующая система проверки. Они считают недостаточным просвечивание коробок рентгеновским аппаратом.